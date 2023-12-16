كاتب صحفي: مصر قامت بمحاولات كثيرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، إن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت يد الاحتلال الإسرائيلي في فعل ما يشاء بقطاع غزة للحفاظ على أمن الاحتلال والقضاء على الفصائل الفلسطينية، أما الاتحاد الأوروبي فهو منقسم إزاء ما يحدث في قطاع غزة، وهذا يضعف موقفه.

مصر قامت بمحاولات كثيرة

وتابع «علي» خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء dmc المذاع على فضائية dmc مساء السبت، أن مصر قامت بمحاولات كثيرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ورغم وجود مفاوضات كبيرة حدثت مؤخرًا في مصر بين السلطة الفلسطينية والفصائل لمدة 7 أشهر، إلا أن الأخيرة رفضت التوقيع على الاتفاق.

الاحتلال الإسرائيلي انسحب من قطاع غزة

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انسحب من قطاع غزة بنسبة 100%، وكان من الضروري الحفاظ على هذا المكسب وتحويل قطاع غزة إلى سنغافورة الشرق الأوسط، بدلاً من الدخول في صراع وحروب مع الاحتلال الإسرائيلي.