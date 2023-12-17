«التصديري للصناعات»: نتفاءل بنمو صادراتنا الهندسية إلى 4 مليارات دولار قريبا

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنَّ الصادرات الهندسية تشمل الأجهزة المنزلية والكهربائية والكابلات والإضاءة والآلات والمعدات والعديد من الصناعات المتنوعة، لافتاً إلى النمو الملحوظ في صادرات مصر الهندسية إلى 3,5 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، بما يعادل نمو بنسبة 8.5% على أساس سنوي.

نمو الصادرات الهندسية في أكتوبر 2023 بنسبة 22%

وأضاف «الصياد»، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّه على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية والعديد من الصعوبات، نجحت مصر في تحقيق هذه النسبة من النمو في صادراتها الهندسية، ماي يدعونا للفخر بهذه الزيادة، خاصةً أنَّ الزيادة في شهر أكتوبر 2023 على أساس سنوي تصل لـ22% رغم كل التحديات المحيطة.

يمكننا تحقيق صادرات هندسية بقيمة 4 مليارات دولار

وتابع رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنَّ الطفرة في نمو الصادرات الهندسية لمصر تجعلنا نتفاءل بتحقيق صادرات 4 مليارات دولار سنوياً في هذا المجال، لأول مرة في تاريخ مصر، وذلك لو استمرينا على نفس الوتيرة من النمو.

وأوضح أنَّ ما وراء هذا الرقم القياسي من الصادرات الهندسية، أنه يمثل مدى الثقة التي يتمتع بها المنتج المصري في الأسواق الخارجية التي تستورد منتجاتنا الإلكترونية خاصةً الدول المحيطة والسوق الأوروبية التي وقعنا معها اتفاقيات تجارية.