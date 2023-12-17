أستاذ بالثروة السمكية بالشرقية يكشف طريقة لتقليل استهلاك الأعلاف

أوضح الدكتور أشرف سليمان أستاذ جودة المياه والتربة بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسية واستشاري تقنيات الاستزراع السمكي الحديثة، أن تقنية البيوفلوك كنظام للاستزراع السمكي المكثف وخصوصا أسماك البلطي بالأحواض الأسمنتية لها أهمية كبيرة، لما تحمله من فوائد اقتصادية للمربين بتقليل استهلاك الأعلاف عالية السعر بنسبة تصل إلى 35-40%.

تأثير البيوفلوك على جودة مياه أحواض الأسماك

وأشار خلال محاضرة عن «تطبيق تقنية البيوفلوك ومتطلباتها وتأثيرها على جودة المياه وإنتاج أسماك البلطى النيلي» نظمتها مديرية الطب البيطري في الشرقية، إلى أنها تؤدي أيضا إلى الحفاظ على نظافة الأحواض التي لا تحتاج في هذه الحالة إلى تغيير المياه وتأثير البيوفلوك على جودة المياه، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى للبيوفلوك حيث الحصول على سمك عضوي ذو جودة عالية مع إمكانية زيادة كثافة الأسماك بالأحواض مما يعطي محصولا سمكيا عاليا.

تطبيق تقنية البيوفلوك ومتطلباتها

وفي هذا الإطار، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه جرى تنظيم محاضرة بعنوان «تطبيق تقنية البيوفلوك ومتطلباتها وتأثيرها على جودة المياه وإنتاج أسماك البلطي النيلي».

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة شهيرة الحنفي رئيس مركز بحوث صحة الحيوان والدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور عاطف عوض الله مدير إدارة الدواجن والدكتورة مريام نعيم رئيس قسم الأسماك ومديري الإدارات بالمديرية والإدارات الخارجية وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الأطباء والإداريين العاملين بالمديرية.