شروط تأجير عربات الطعام المتنقلة على الطريق الحر «بنها- المنصورة»

كشف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تأجير 25 عربة متنقلة للمأكولات والمشروبات بممشى الرياح التوفيقي على كورنيش البر الشرقي بمدينة بنها، في مدخل الطريق الحر الجديد «بنها- المنصورة».

ومن المقرر عقد المزاد في يوم 3 يناير 2024، على أن يسدد المتزايد 2000 جنيه كتأمين إبتدائي للمزايدة وتعقد الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرا، ويحصل الراغب من التعاقد علي كراسة الشروط والمواصفات من مخازن الديوان العام لمحافظة القليوبية بمدينة بنها نظير سداد مبلغ 299 جنيها فقط، وتضاف إليها ضربية القيمة المضافة وطابع الشهيد وطابع إعاقة.

شروط مزايدة عربات المأكولات على الطريق الحر

وأوضح المحافظ لـ«الوطن»، أن المزايدة ستتم وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الخاصة بالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مشيرا إلى أن الضوابط والشروط الأساسية لتأجير عربات المأكولات المشار إليها هي:

- الأولوية للشباب، وألا يزيد سن المتقدم للمزاد عن 45 عاما.

- تُخصص العربة لأنشطة المأكولات والمشروبات فقط.

- التعاقد بنظام الإيجار الشهري لمدة 3 سنوات.

- طرح كل عربة منفردة على حدة، بحيث يتم تحقيق تكافؤ الفرص لكل المتقدمين من حيث عامل تميز موقع العربية مقارنة بسعرها.

التعاقد مع شركة نظافة

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يُجرى التعاقد مع شركة نظافة وأمن للعمل على نظافة موقع عربات المأكولات وتحقيق الأمن، مشيرا إلى أنه سيتم إلزام من تم ترسية العربة عليه في التعاقدات بعدم إنشاء أي بروز خارج العربة المتنقلة أو المكان المخصص، وعدم تحريك العربة المتنقلة من مكانها أو تعديلها أو تغيير ألوانها بدون موافقة أو تركيب لافتة غير مطابقة، أو استخدام موسيقى صاخبة، وعدم تركيب أضواء مبهرة.

وقال محافظ القليوبية، إنه سيتم الاتفاق في التعاقد على تغريم مستأجر العربة حال صدور شكوى من المواطنين، أو إحراج الزبائن لتقديم خدمة أو تقديم ممنوعات أو فرض رسوم للجلوس خارج الأماكن المخصصة، أو عدم الامتثال لتعليمات شركة الأمن أو النظافة أو التعاون معها أو عدم الالتزام بالمواعيد الرسمية للعمل أو استخدام العربة المتنقلة في مواد دعائية.

مواصفات عربات المأكولات الجديدة ببنها

وأشار محافظ القليوبية إلى أن الهدف الأسمى من مشروع عربات المأكولات والمشروبات بكورنيش الرياح التوفيقي الشرقي في بنها بمدخل الطريق الحر بنها المنصورة، ليس الربح وإنما هو إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب موضحا أن مواصفات العربات محل التأجير كالتالي :

- أبعاد 3 متر طول في 2 متر عرض، و220سم ارتفاع.

- مجهزة بخامات عالية الجودة تشمل أدراج لتخزين المواد الغذائية.

- أرفف لتجهيز وعرض الطعام.

- صنبور وخزان مياه وخزان صرف.

- توصيلات كهربائية.

- مصابيح ضوئية داخلية وخارجية.

- إشارات ضوئية عاكسة.

- قابلة لتركيب سخان مياه كهربائي وتكييف.

- مطابقة للاشتراطات الصحية والسلامة المهنية.

- صالحة لتجهيز وبيع الوجبات السريعة «تيك أواي وآيس كريم وساندويتشات متنوعة».

وأوضح محافظ القليوبية، أن العربات والمشروع تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم مشروعات الشباب من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري، وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يتماشي مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.