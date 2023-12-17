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أسعار الأسمنت اليوم 17-12-2023 في مصر

كتب:

وليد عبد السلام
05:17 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
أسمنت رمادي

أسمنت رمادي

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت بنهاية اليوم الأحد 17-12-2023 في مصر، ليتراوح سعر طن الأسمنت الرمادي ما بين 1860- 2250 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الأحد 17-12-2023 في الأسواق المصرية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كالتالي:

سعر طن الأسمنت في مصر

- سعر طن أسمنت حلوان 1920 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المسلح 1930 جنيها للطن.

- سعر أسمنت الفهد 1860 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 1890 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 1880 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 1920 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 1920 جنيها للطن.

- أسمنت المهندس 2250 جنيها.

- أسمنت أسيوط 2250 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت السويدي 2100 جنيه للطن.

أسمنت النصر 1890 جنيها للطن.

أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها للطن.

أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

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بقلم وليد عبد السلام