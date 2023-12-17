تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية بإيتاي البارود بالبحيرة.. اعرف الأماكن

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي.

تقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة

أوضحت نائب محافظ البحيرة أنه يتم تقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.

أماكن سيارات المراكز التكنولوجية في البحيرة

وأشارت «بلبع» إلى أنه تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة إيتاي البارود بدءاً من اليوم وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت نائب محافظ البحيرة أنه تم توفير سيارة المركز التكنولوجي المتنقل اليوم بمنطقة شارع جمال عبدالناصر «أول شارع فراولو»

- سيتم توفيرها غداً الاثنين 18 ديسمبر بأول طريق شنديد بجوار مستودع الغاز.

- الثلاثاء 19 ديسمبر بشارع الجمهورية أمام المستشفى العام.

- الأربعاء 20 ديسمبر بشارع رمسيس - بميدان الجامعة.

- الخميس 21 ديسمبر بشارع رمسيس أمام المدرسة المشتركة

وذكرت «بلبع» أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تقدم العديد من الخدمات، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.