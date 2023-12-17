هبة جلال: كل تفصيلة بالمتحف الكبير بمثابة رسالة خلود للحضارة المصرية

قالت الإعلامية هبة جلال إن المتحف المصري الكبير أكبر صرح ثقافي في العالم، مشيرًا إلى أنه أحد المشروعات القومية العملاقة التي لها طبيعة خاصة ومرتبطة بهوية المصريين، ولها رمزية خاصة في قلوب المصريين.

المتحف المصري الكبير يحكي تاريخ أجدادنا وعظمة ثقافتنا

وأضافت «جلال»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن المتحف المصري الكبير يحكي تاريخ أجدادنا وعظمة ثقافتنا وحضارتنا التي امتدت آلاف السنوات، ولكن كل تفصيلة في المتحف بمثابة رسالة خلود للحضارة العظيمة التي لن تموت أبدا.

وتابعت: «هناك نقوش فرعونية تحمل أسماء الملوك، وهي رسالة خلود للملوك بأنهم سيعيشون في تاريخ المصريين إلى الأبد، وفي المتحف توجد تفاصيل كثيرة جدا، وكل تفصيلة تنبض بالتاريخ وتشعرنا بالفخر بأننا مصريون وننتمي إلى هذه الحضارة العظيمة العريقة التي انبهر بها العالم ولم يجد مثيلا لها».

أسرار الحضارة الفرعونية تبقى عصية على الفهم

وأكدت، أنه حتى اليوم فإن أسرار الحضارة الفرعونية تبقى عصية على الفهم، والناس كلها منبرة بها، وسط حالة انبهار عالمية بها.