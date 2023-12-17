مسؤول بالمتحف المصري الكبير: نعمل بمعايير عالمية في الخدمات والتشغيل

قال عمرو عبدالناصر، مدير المعارض المؤقتة والتشغيل الاستراتيجي بالمتحف المصري الكبير، إنّ مسؤولي المتحف يسعون إلى أن يكون وجهة ثقافية وسياحية عالمية بطلها الآثار العظيمة التي تمتلكها مصر.

مجموعة من الفعاليات والأنشطة والخدمات وسلسلة من المعارض المؤقتة

وأضاف عبدالناصر، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «يخدم على الآثار وهذا العرض العظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة والخدمات وسلسلة من المعارض المؤقتة مثل معرض توت عنخ آمون التفاعلي، وهو أول معرض من نوعه في مصر والمنطقة».

وتابع مدير المعارض المؤقتة والتشغيل الاستراتيجي بالمتحف المصري الكبير: «نحن سعداء جدا بإنجازاتنا فهي بمثابة تشويق لما سيراه الناس بعد الافتتاح الرسمي، أما معرض توت عنخ آمون فهو من المعارض التي تنقل الزائر من الواقع الذي يعيشه إلى واقع مختلف».

الجمهور ضرب مثلا عظيما في الانضباط

وأوضح: «في زمن توت عنخ آمون نمر برحلة بصرية وموسيقية وسمعية مختلفة تماما، وفي المتحف، فإننا نعمل بمعايير عالمية في الخدمات والتشغيل، والجمهور ضرب مثلا عظيما في الانضباط وكيفية التعامل مع مكان بهذا الرونق».