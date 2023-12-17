«الحسيني».. سباح عبر «المانش» وحقق إنجازا دوليا

قال المهندس الحسينى كريم، والد السبّاح العالمى محمد الحسينى، البطل المصرى الذى تمكن من عبور بحر المانش كأول سبّاح فى العالم ينجح فى تحقيق ذلك، بعد محاولة فاشلة منعته من تحقيق الإنجاز عام 2016، ولكنه لم يتوقف عند الفشل بل تحدى الذات، وقرر أن يستمر فى التدريب حتى نجح فى العبور العام الماضى، وأصبح السباح الأول فى العالم من «متلازمة داون» الذى يتمكن من تجاوز أصعب عائق مائى.

لم يكن نجاح «محمد»، وليد الصدفة بل كانت هناك فترات من التدريب الشاق امتدت لما يزيد على 6 سنوات تلت المحاولة الأولى الفاشلة، بحسب والده الذى يشير إلى أنه رزق به عام 1999، ولكنه لم يعترض على قضاء الله، واعتبر أنه نعمة ومنحه له وأيقن حينها أنه لا بد أن يحافظ عليه وينمى مهاراته، ومن هنا كانت بداية بطل مصرى تمكن من رفع العلم على المانش: «كنت بوديه يتدرب مع الأطفال بشكل طبيعى علشان كان هدفى أخليه يندمج مع المجتمع ومايحسش بفرق بينه وبينهم واللى ساعدنى فى ده إنه من صغره نابغ ومجتهد وده كان من بين الأسباب اللى خلتنى أحلم أنه يكون بطل عالمى وقد كان وربنا كرمنى به».

تدريبات السباحة بالنسبة لـ«محمد» كانت شاقة ولكن استجابته السريعة كانت سبباً مباشراً فى نجاحه بشكل كبير فى الوصول بأعضاء جسده إلى حد جعلها تتحمل ضغط السباحة فى «المانش»، وهو ما مكنه من تحقيق نجاح كبير على مستوى الجمهورية، ولم يكتفِ العشرينى بالمشاركات المحلية فقط، بل شارك فى البطولات الدولية، وتمكن من حصد العديد من الميداليات الفضية والذهبية، وهو الأمر الذى شجع المدرب الخاص به على ترشيح اسمه للمشاركة فى بطولة عبور بحر المانش والذى تمكن من تحقيق إنجاز غير مسبوق بها.

يشير المهندس الحسينى كريم، والد البطل محمد الحسينى، إلى أن نجله يعمل حالياً منسق احتياجات خاصة بوزارة الشباب والرياضة، ومقدم برنامج «أبطال بلس»، إلى جانب مشاركاته الاجتماعية الأخرى: «فخور به وبتمنى إن أى أب أو أم عندهم طفل داون يحافظوا عليه لأنه نعمة كبيرة فى حياتنا، وبسهولة مع الاهتمام نقدر نوصل بيهم لإنجازات عظيمة مش بس على المستوى المحلى لا ده على المستوى الدولى كمان».

يلمح «الحسينى» إلى وجود لقاء مصرى إيطالى برعاية وزارة التضامن يعقد قريباً سيكون لـ«محمد» دور به فى مفاجأة كبيرة لم يعلن عن تفاصيلها بعد: «عايز أقول إن اهتمام الرئيس بذوى الاحتياجات الخاصة سبب أساسى مَكّن أولادنا من حصد البطولات المتنوعة».