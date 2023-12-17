مسؤولة بالمتحف الكبير: الفراعنة كانوا يهتمون بإبراز الرموز الملكية في تماثيلهم

قالت الدكتورة منى نعمان، مدير العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، إنّ الدرج العظيم يتكون من 108 سلالم ومساحته نحو 6 آلاف متر مربع ويشتمل على 61 قطعة أثرية لمختلف الملوك ويعرض الموضوع الأساسي للمتحف وهو الملكية وينقسم إلى أكثر من موضوع، مؤكدة أن ملوك مصر القديمة كانوا يهتمون بإبراز مختلف الرموز الملكية في تماثيلهم.

ملوك مصر القديمة كان لهم بعض الرموز والأشكال

وأضافت نعمان، خلال حوارها مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «كلما انتقل الزائر من مرحلة في الدرج فإنه يتعرض لقصة جديدة، نتحدث عن 4 قصص، مثل المرحلة الأولى تستعرض الهيئة الملكية، فالملوك بمصر القديمة كان لهم بعض الرموز والأشكال التي يتخذونها في المناظر الخاصة بهم أو التماثيل، وهذا الأمر استمر طوال الحضارة المصرية القديمة».

وتابعت: «من الهيئة الملكية الصولجان المذهب حتى يؤكد قوته وأنه يستطيع نشر الرخاء والثراء في البلد، وهناك رموز أخرى مثل التيجان كتاج الشمال أو تاج الجنوب أو التاج المزدوج».