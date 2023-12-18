طرح 919 طن سكر في مدن وقرى أسوان.. الكيلو بـ27 جنيها

نجحت مديرية التموين في أسوان، بالتعاون مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية، في تننظيم آلية جديدة لتوزيع كميات كبيرة من السكر في المحافظة، بإجمالي 919 طنًا في جميع المدن والقرى عن طريق منافذ الشركة المصرية.

وأعلن المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام مديرية التموين بأسوان، في بيان، توفير كميات إضافية من السكر بالتنسيق مع موردين محليين لطرحها في الأسواق.

ضخ أكثر من 1100 طن سكر

وأضاف «أبو القاسم»، أنه تم ضخ أكثر من 1100 طن من السكر عن طريق سلاسل الهايبر ماركت والشوادر، وضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن المطلوب في توفير هذه السلعة الحيوية وتلبية احتياجات الجمهور.

كان محافظ أسوان أعلن عن تخصيص كمية كبيرة من السكر بإجمالي 500 طن من مصنع سكر إدفو، بالتعاون مع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وتم توزيعها على المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة تحت إشراف مديرية التموين.

طرح السكر بأسعار مناسبة

وأضاف المحافظ، أنه تحديد سعر الكيلوجرام الواحد من السكر بمبلغ 27 جنيهًا، وقدم المحافظ شكره لوزير التموين على توفير هذه الكميات من السكر لأبناء أسوان بهدف تخفيف العبء عنهم.