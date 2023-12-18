نائب رئيس «الحرية»: الشعب يثق في السيسي وما زال أمامنا تحديات (حوار)

تقدم النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوليه منصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي قادر على حماية مصر وأمنها القومي، وأن الجميع على ثقة به وبحكمته السياسية، متحدثًا في حواره مع «الوطن» عن أبرز التحديات التي واجهت الرئيس خلال الولايتين السابقتين.. وإلى نص الحوار.

ما رسالتك إلى الرئيس السيسي بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة؟

أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه التاريخي بمشاركة غير مسبوقة بالانتخابات الرئاسية، وأقول له إنّ الشعب المصري يثق بك ويدعمك، وهذا ظهر بشكل كبير في مشاركة جميع الفئات وتحول الانتخابات إلى احتفال وطني وعرس ديمقراطي، ولذلك كنا ولا نزال على العهد معه نثق به وبقدرته على حماية الأمن القومي وبناء مصر الجديدة، وتحقيق أما وطموحات الشعب المصري.

ما أبرز التحديات التي واجهت الرئيس السيسي من وجهة نظرك خلال الولايتين السابقتين؟

كانت الولاية الأولى هي الأصعب من ناحية التحديات، إذ كانت مصر على وشك أن تفقد هويتها بسبب جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن انتفاضة الشعب المصري في 30 يونيو كانت جرس إنذار؛ لعودة الهوية المصرية، ومن حقق هذا الإنجاز هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استطاع القضاء على مخططات الجماعة وحافظ على مصر ومقدراتها في وقت كانت فيه الحرب على مصر وشعبها، وتصدى للإرهاب ومحاولات النيل من عزيمتنا وعلى الرغم من وجود تحديات أخرى، لكن هذا التحدي كان الأصعب خاصة أنه مرتبط بأمن مصر القومي.

وفي الولاية الثانية بدأت التحديات تأخذ شكلا آخر فكان أبرزها التحدي الاقتصادي وأزمة كورونا ونجحت الدولة في الخروج منها بشكل ناجح ومنظم، وعلى الرغم من ذلك لم يقف الرئيس عن أحلامه في التطوير من المجتمع، وخلق طفرة واسعة بالعشوائيات.

وكان التحدي الأصعب والأهم خلال الولايتين ما حدث منذ فترة قصيرة والحرب على غزة، ومساعي الدول الغربية لقتل القضية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ما جعل الرئيس أمام قضية أمن قومي تعامل معها بمنتهى الذكاء والحكمة وسنظل ندعمه فيها أي قرار يتخذه في هذا الأمر.

تحديات المرحلة المقبلة

ما التحديات المقبلة التي تنتظر الرئيس السيسي؟

التحدي الأهم والأكبر لا يزال قائمًا في إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية دون السير وراء الكلام المرسل والوعود الكاذبة، وتأكيد أن مصر وأرضها خط أحمر لا يسمح المساس به.

وعلى جانب آخر لدينا تحد اقتصادي يمس المواطن بشكل مباشر، ولذلك علينا أن نتكاتف جميعا من أجل إيجاد حلول واقعية لخفض الأسعار ودعم المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

ما مطالب الحزب من الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة؟

نطالب الرئيس السيسي بالاهتمام بالحالة الاقتصادية، وأن تكون هي الأولوية للمرحلة المقبلة، وأن يكون هناك تطوير لقطاعات الصناعة، والتجارة، والزراعة، خاصة أن هذا الملف هو من يستطيع أن يوقف انهيار العملة المصرية، ويزيد من دخل المواطن ورفع الأعباء الناجمة عن القروض، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية.

الحراك السياسي

كيف ساهم الرئيس في حالة إعادة حالة الحراك السياسي ودور الأحزاب للمشهد السياسي؟

كانت أكبر المساهمات السياسية خلال الفترة السابقة التي عززت من دور الأحزاب وتحدثت حالة من الحراك السياسي هي «الحوار الوطني»، حيث إن الحوار الوطني ساهم في طرح وجهات النظر المختلفة والسماع لجميع الفئات المجتمعية والتشابك بين الآراء للخروج بأحسن مخطط للمستقبل وكانت التجربة المصغرة للحوار الوطني هي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ضمت جميع شباب الأحزاب بمختلف انتماءاتهم من أجل الوطن والتشارك للوصول إلى الأفضل دائما.

والانتخابات الرئاسية أحدثت حالة كبيرة من الحراك السياسي بالشارع المصري بشكل عام والأحزاب بشكل خاص، حيث إن الأحزاب أحدثت طفرة وتفوقوا على أنفسهم في الحشد والظهور بشكل يليق بمصر أمام العالم.

ما خطة الحزب خلال الفترة المقبلة؟

قدّم حزب الحرية المصري بجميع قياداته وأعضائه وهيئته التنظيمية صورة مشرفة ورائعة في حب مصر، خلال الأيام السابقة، في الانتخابات الرئاسية، واستطاعنا أن نجوب جميع المحافظات تقريبًا بمؤتمرات جماهيرية حاشدة لدعم الرئيس السيسي.

وسيستكمل الحزب عمله في جميع المحافظات، وسيقوم بتنظيم فعاليات جماهيرية للوعي الوطني وضرورة كل مرحلة وتحدياتها، ولقاءات قيادات الحزب في المواطنين ولن تقف أو تنهي عند الانتخابات، ولكن الانتخابات الرئاسية ستكون بداية لاستمرار العمل بنفس الشكل والنمط وتطوير أشكال الديموقراطية وتطبيقها في كل صورها من خلال حملات طرق الأبواب بكل المحافظات.

المشهد الانتخابي

ما رأيك في المشاركة الانتخابية والإقبال غير المسبوق؟

كان مشهدًا عظيمًا ورائعًا، فالرهان على الشعب المصري لا يخيب، وهناك وعي كبير ظهر بوضوح في الأعداد الغفيرة والتجمعات غير المسبوقة، وهذا يدل على استشعار المواطنين بصعوبة المرحلة وأهمية التكاتف والوقوف يدا واحدة أمام العالم، لنثبت أننا لدينا رئيس يقف وراءه شعب وليس مجرد ناخبين.

ورصدت المحافظات أعدادا غفيرة في جميع المحافظات، والغرف المركزية كانت تؤكد ضراوة الإقبال على اللجان حتى الساعات الأخيرة.