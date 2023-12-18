برلماني: انحياز الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية سبب اصطفاف المصريين حوله

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، هو أحد أهم أسباب اصطفاف ملايين المصريين أمام لجان الاقتراع لاختياره رئيسا للجمهورية.

الشعب المصري يستحق التحية والتقدير

وأضاف «عصام» في تصريح لـ«الوطن»، أن الانتخابات الرئاسية 2024 كانت بمثابة عرس ديمقراطي، شهد العالم كله على نزاهتها من خلال إتاحة الفرص المتساوية بين المرشحين الأربعة للدعاية لأنفسهم، مؤكدًا أن الشعب المصري يستحق كل التحية والتقدير بعدما احتشد أمام اللجان الانتخابية وأثبت للعالم أجمع حرصه على ممارسة الديمقراطية، والتفافه خلف القيادة السياسية لمواجهة كل المحاولات والتحديات التي تستهدف تشويه وإضعاف صورة مصر.

دور السيسي في تجفيف منابع الإرهاب

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دور الرئيس السيسي الكبير في تجفيف منابع الإرهاب من أهم أسباب فوزه في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن من أبرز التحديات التي ستواجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، هي التحديات الاقتصادية التي تستوجب ضبط الأسعار من خلال ضبط عمل الأسواق لمواجهة فساد واحتكار بعض التجار.