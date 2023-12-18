«الاتحادي الديمقراطي»: فوز الرئيس السيسي أثبت وعي المصريين بمكتسبات 30 يونيو

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن رغبة الشعب المصري في الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو، من أهم أسباب فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، معتبرًا إدراك المواطنين لكم التحديات الهائلة التي تواجه مصر في الفترة الحالية السبب الأساسي وراء الإقبال الكثيف على لجان الاقتراع.

اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع

وأضاف «ترك» في تصريح لـ «الوطن»، أن الشعب المصري أثبت وعيه وإدراكه للظروف والتحديات التي تواجه مصر على المستويين المحلي والإقليمي، لذا خرج الملايين من مختلف المحافظات واصطفوا أمام لجان الاقتراع بأعداد غير مسبوقة ليقولوا نعم للأمن والاستقرار، ونعم لاستكمال خطط التنمية والانجازات، متابعًا: «تأكد للجميع أن الاستقرار والأمن هو أغلى ما يجب أن تحافظ عليه الدول، وذلك في ظل الحروب الطاحنة التي شهدتها المنطقة، والتي كان اخرها في قطاع غزة».

مبادرات رئاسية خدمت ملايين المصريين

وأشار رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إلى عدد من المبادرات التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبناء مصر، وكانت سببًا أساسيًا في فوزه في الانتخابات الرئاسية، كمبادرة حياة كريمة التي غيَّرت حياة أهل الريف للأفضل وحققت التنمية الشاملة في القرى، ومبادرة 100 مليون صحة للكشف على الأمراض غير السارية، فضلًا عن التنمية الشاملة التي تحققت في الطرق والمواصلات، وكانت سببًا في تنظيم حركة المرور وتراجع حوادث الطرق.