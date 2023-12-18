باحثة تكشف أهمية وعي الشعب المصري في اختيار رئيس جمهورية لفترة جديدة

كشفت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أهمية وعي الشعب المصري في اختيار رئيس جمهورية لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، من خلال نسب المشاركة المرتفعة والتى بدأت من المشاركة من فئات متنوعة من الشعب المصري سواء في التصويت بالخارج أو بالداخل.

الوعي الشعبي المصري

وقالت رحمة حسن لـ «الوطن»: «ربما يرجع الأمر بجانب التعددية الأيديولوجية للمشاركين إلى الوعي الشعبي المصري بالأخطار التي تهدد الأمن القومي المصري وخاصة على حدوده الشرقية، وهو ما ظهر في المؤشرات الأولية لعملية التصويت بفوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لولاية ثالثة».

وأضافت رحمة حسن، أنه من الممكن إرجاع عملية الوعي والإقبال إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية منذ بداية الأحداث الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، وما تبعها من إجراءات للحفاظ على القضية الفلسطينية والعمل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لحدود 4 يونيو والحشد الدولي لها، بجانب التأكيد على استمرارية ايصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

المشاركة الحزبية

وأكدت الباحثة بالمركز المصري، أنه إجمالاً بالرغم من المشهد الذي حددته المشاركة الحزبية لمرشحيها الثلاثة، إلا أن أولويات الشعب المصري واستيعابه بضرورة اختيار قائد قادر على قيادة المرحلة والمبني على الثقة على مدار العشر سنوات، جددت الثقة في اختيار المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مع إعادة تأكيد الثقة في التطلع لمزيد من الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتابعت: يتطلع الشعب المصري لاستكمال المشروعات الحالية لفترة رئاسية قادمة حتى 2030، وهو ما يتطلب من القوى السياسية كذلك الاستعداد نحو مزيد من المشاركة في الاستحقاقات القادمة مستفيدين من حالة الزخم الحالية والتى أحدثتها الانتخابات الرئاسية الحالية 2024.