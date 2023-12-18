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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي لتولية فترة رئاسية جديدة

كتب:

محمد عيسي
03:09 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة

تقدم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري العظيم وفوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة، وذلك بنسبة حضور وتصويت غير مسبوقة.

وأكد أن ذلك يدل على ثقة الشعب في قيادته الحكيمة، سائلين المولى عز وجل لسيادته التوفيق والسداد في قيادة مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لمصرنا الحبيبة، خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.

وأضاف رئيس قضايا الدولة: «نعاهد الله تعالى والوطن على الاستمرار في بذل الجهد والعطاء المخلص في تحقيق العدالة والدفاع عن مقدرات الدولة ضد كل من تسول له نفسه الاستيلاء على الحق والمال العام».

 

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