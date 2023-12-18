محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبه فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي

وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة إلى الرئيس كالآتي:

«يطيب لي يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والعرفان بمناسبة فوز سيادتكم في الانتخابات الرئاسية 2024، وبدء ولاية جديدة في انتخابات ديمقراطية ونزيهة شهد لها العالم بالشفافية والحرية».

محافظ الجيزة: اصطفاف الجماهير أكبر دليل على وعي الشعب

وأضاف: «يا سيادة الرئيس إن ما شهدته مصر من الاصطفاف الجماهيري أمام لجان الاقتراع بصورة حضارية سواء في الداخل أو الخارج لهو أكبر دليل على مدى حب الشعب المصري العظيم لشخصكم ووعيه وحسه الوطني الأصيل وتطلعاته لمستقبل باهر من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والرخاء».

وتابع محافظ الجيزة: «إن ما تحقق من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق إلا بفضل سياستكم الحكيمة وجهودكم المخلصة ووقوف الشعب المصري العظيم خلف قيادته ورغبته الأكيدة في تدعيم أركان الدولة من أجل الوصول بمصرنا الغالية لمكانتها بين الأمم والشعوب».