«القومي للطفولة» يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات: الشعب مؤمن بقيادته الحكيمة

هنأت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، وجميع العاملين بالمجلس، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وثمّنت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، المشاركة الإيجابية والثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس السيسي، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لشعب مصر العظيم.