ما هي مدة ولاية الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة طبقا للدستور؟

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مدة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة طبقا للدستور، موضحاً أنها 6 سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية، وذلك خلال مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 الذي عُقد اليوم الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري.

كما حدد الدستور المصري، مدة ولاية رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، في مادته 140 والتي تنص على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، معلنة أنَّ عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ 44 مليونًا و77 ألفًا و668 مصريًا بنسبة 66.8%، جاء من بينهم 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا صحيحًا بنسبة 98.9% من إجمالي الأصوات، و489 ألفًا و1307 أصوات باطلة بنسبة 1.1%.

ووفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد جاءت نسب التصويت كالتالي: «حصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة على إجمالي 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتاً من أصوات المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بنسبة 89.6% من اجمالي الأصوات الصحيحة».

وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم على إجمالي مليون و986 ألفًا و352 صوتاً من أصوات المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران رمز الشمس على إجمالي مليون و767 ألفًا و952 صوتًا بنسبة 4% من أصوات المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

أما المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رمز النخلة فحصل على إجمالي 822 ألف صوت بنسبة 1.9% من أصوات المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.