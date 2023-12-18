رئيس حملة مواطن: الشعب اختار الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء

هنأت حملة مواطن لدعم مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة، وحصوله على 89% من إجمالي المشاركين، ما يدل على أن الشعب اختار الوطن والبناء، وأن يكمل الرئيس مسيرة البناء والتنمية، وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

وقال محمد فاروق، المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن، في بيان له، إن المشاركة الكثيفة من المقيدين بقاعدة الانتخابات دليل على وعي المصريين، وشعورهم بالخطر تجاه وطنهم، والنزول جاء من أجل حماية الأمن القومي المصري، وإنهاء كل المخططات المعدة مسبقا لتحجيم مصر، ولكن الإجابة كانت أن الشعب واعا ويقف حلف دولته وقيادته السياسية ويثق في قوة وقدرة المؤسسات وعلى رأس القوات المسلحة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف محمد فاروق، أن المصري دائما حائط صد للعدو في الأزمات ويبرهن على مدى معرفته وكشفه لكل المؤامرات الخارجية التي تهدف للنيل من الاستقرار والتقدم والازدهار ووقف قطار التنمية، مشيرا إلى أن نعم للسيسي، توقف كل ما خطط وانفق لتقزيم مصر وعدم علوها، ولكنها فضلها علية وستعلو بلحمة ووحدة وقوة شعبها.