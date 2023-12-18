قطع المياه عن عدة مناطق في المحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق شركتي دمياط والقناة وموعيد ضخ المياه بمطروح وعودة المياه إلى مركز طوخ بالقليوبية.

مواعيد قطع المياه في السويس

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عن انقطاع المياه مساء اليوم الاثنين في بعض مناطق محافظة السويس «عمر بن الخطاب وأرض عبدالعزيز وقرية الألبان القديمة وكفر حودة وفريد طحيمر وعزبة عامر والكيلو 46 والبطراوي وقرية العمدة وأبو سيال ومنطقة النفق» بداية من الثامنة مساءً ولمدة 12 ساعة يتم ضخ المياه بعدها مرة أخرى.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إبى أن سبب القطع هو القيام بأعمال الإحلال والتجديد بالخطوط الرئيسية لأقطار 600 و700 مليمتر لمحطة مياه الشرب بـ(أبو عارف) بمحافظة السويس والقيام بأعمال الربط للخطوط الجديدة على شبكة التوزيع.

أماكن ومدة قطع المياه في دمياط

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط قطع المياه عن مناطق قرى «الرحامنة - الغنيمية» لمدة 8 ساعات غدا من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء بسبب إيقاف محطة مياه الرحامنة لتغيير محابس ودخول الخزان بمرشحات المحطة الجديدة.

عودة المياه إلى مركز طوخ

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، عودة المياه منذ قليل بمنطقة شرق الطريق السريع بمدينة طوخ بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.