رئيس هيئة المحطات النووية يهنئ الرئيس بالفوز بولاية جديدة

قدمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل وجميع العاملين بالهيئة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء نص التهنئة كالتالي: «الرئيس عبدالفتاح السيسي.. يشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالتهنئة لسيادتكم بتولي فترة رئاسية جديدة، كنتم ولازلتم الباعث الحقيقي والداعم الرئيسي للبرنامج النووي المصري، داعيا الله عز وجل أن يوفقكم للمضي قدما في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن في الداخل والخارج، وكلنا ثقة أن تتبوأ مصر مكانتها الرفيعة تحت قيادتكم الرشيدة بإذن الله، وندعو الله أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان».