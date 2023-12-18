إجراء مقابلات مع المتقدمين لتيسير أعمال مدير إدارة التعليم التجاري بكفر الشيخ

أجرى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مقابلات مع المتقدمين لتيسير الأعمال لمدير إدارة التعليم التجاري بالمديرية، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وذلك بحضور محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني.

مقابلات مع المتقدمين للتجديد على وظائف التوجيه الفني

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

تطبيق معايير الشفافية في اختيار القيادات التعليمية

ووجّه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.