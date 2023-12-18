مذيعة «شعبي إف إم»: المشهد الانتخابي يدل على التلاحم والالتفاف حول الوطن

قالت هاجر جميل مذيعة في إذاعة «شعبي إف إم»، إن مشهد الشعب المصري يدل على أنه طوال الوقت يؤرخ بعزيمته وإصراره وإرادته فصول التاريخ، بقصص مشرفة ووطنية بامتياز، تصل للعالم كيف المواطن المصري من مختلف المحافظات وعلى مستوى العالم ومن كل الأعمار، يقف بجانب وطنه.

مشهد الانتخابات الرئاسية

وأضافت «جميل»، أثناء تقديمها برنامج «شارع مصر» المذاع عبر «شعبي إف إم»، أن المشهد الانتخابي لعام 2024، يعتبر من أروع المشاهد لأنه يدل على التلاحم والالتفاف حول البلد، وتم على مدار 6 أيام 3 بتصويت المصريين بالخارج، و3 بالداخل، وتدل على وعي المواطنين وتعبيرهم عن رأيهم، ومشاركتهم بقوة بالانتخابات.

تابعت: المشهد تم إكماله بشكل مشرف وأتم توجيه رسالة للعالم «المصريين عند تجمعهم يرفعون اسمها للعالي».