قطع المياه عن عدة مناطق بدسوق للصيانة الدورية.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق بكفر الشيخ، ضعف مياه الشرب عن مدينة دسوق وانقطاعها عن بعض القرى، اليوم الثلاثاء، من الساعة الخامسة صباحا حتى الخامسة مساء، لمدة 12 ساعة، للقيام بعملية غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والخزان الأرضي وجميع مراحل المرشحات بمحطة مياه الشرب الرئيسية بمحلة أبو علي.

تشغيل المحطة بنصف طاقتها الإنتاجية

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ الأعمال التي ستجري بمحطة مياه الشرب الرئيسية بمحلة أبو على ستؤدي إلى ضعف المياه عن مدينة دسوق وقرى مركز دسوق، ومجلس قروي شابة والعجوزين وانقطاعها بالأطراف، إذ يجري تشغيل المحطة بنصف طاقتها الإنتاجية.

تدبير سيارات مياه شرب مجانية

أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي منطقة دسوق، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بالمناطق والقرى المذكورة بمركز ومدينة دسوق بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي، الذي يعمل على مدار 24 ساعة.