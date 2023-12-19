شروط وحالات حصول المطلقة على معاش طليقها المتوفى

حدد قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعي شروط حصول المٌؤمن عليه وأهله وأقاربه على المعاش الذي كفله له القانون، رقم 148 لسنة 2019، الذي حدد أيضا شروط حصول المطلقة على معاش طلقيها المتوفى، وفقا لعدد من الشروط التي تبيح ذلك، ويستعرض «الوطن» في السطور التالية شروط وحالات حصول المٌطلقة على معاش طليقها بعد وفاته.

وكشف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن الشروط والحالات التي تسمح للمطلقة بالحصول على معاش طلقيها، مٌحددا الحالات والشروط التي يجب توافرها في المطلقة حتى تحصل على معاش طليقها بعد وفاته، وهذه الشروط هي:

شروط حصول المطلقة على المعاش

- أن يكون الزواج موثقا بشكل رسمي، أو مٌثبتا بحكم قضائي.

- يحق للمطلقة الحصول على معاش طليقها المتوفى خلال فترة العدة التي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق.

- في حال حمل المطلقة التي توفى عنها زوجها «صاحب المعاش أو المؤمن عليه» في الحصول على معاش طليقها حتى تضع حملها.

الحالات التي تحرم فيها المطلقة من الحصول على المعاش

كما حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالات التي تحرم فيها الابنة المطلقة أو غير المطلقة من الحصول على المعاش، على أن يكون ذلك في حالة زواج البنت، أو عند الالتحاق بوظيفة تحمل رقمًا تأمينيًّا، توفر لها دخلا يساوي قيمة المعاش أو يزيد عنه، موضحا أنه إذا قل الدخل عن المعاش يُصرف لها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.