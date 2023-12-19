خريطة قطع المياه في المحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة مناطق اليوم الثلاثاء بالمحافظات قطع المياه للصيانة الدورية، إذ أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية انقطاع الخدمة في عدة أماكن للصيانة وغسيل المروقات وتطهير الخزانات.

وحددت «مياه المنوفية» مواعيد قطع المياه اليوم لمدة 4 ساعات بداية من الساعة 10 صباحًا للساعة 2 ظهرًا، بمدن الباجور وتلا وأشمون ومنوف والشهداء وبركة السبع وقويسنا وشبين الكوم والقرى التابعة لهم.

مواعيد قطع المياه اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب في دمياط عن قطع المياه بمطنقتي الرحامنة والغنيمية اليوم الثلاثاء لمدة 8 ساعات، وحددت مواعيد قطع الخدمة بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء، لإيقاف محطة مياه الرحامنة وتغيير محابس ودخول الخزان بمرشحات المحطة الجديدة.

أماكن قطع المياه اليوم

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ انقطاع المياه اليوم الثلاثاء في عدة أماكن تابعة لها لمدة 12 ساعة للتعقيم والصيانة وغسيل مروقات محطة مياه محلة أبو علي، في مناطق محلة أبو علي ومدينة دسوق، والعجوزين ومجلس قروي شابة، ومواعيد قطع المياه من الساعة 5 صباحًا للساعة 5 مساءً.

موعد عودة المياه اليوم

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، بانقطاع الخدمة في محافظة السويس لمدة 12 ساعة، لإجراء أعمال إحلال وتجديد الخطوط الرئيسية بداية من الساعة الثامنة مساءً ولمدة 12 ساعة، لتعود عقب انتهاء الصيانة بالساعة 8 صباح اليوم.

وأوضحت أن أماكن قطع المياه هي: «عمر بن الخطاب وأرض عبد العزيز وقرية الألبان القديمة والبطراوي وقرية العمدة وأبو سيال ومنطقة النفق وكفر حودة وفريد طحيمر وعزبة عامر والكيلو 46».