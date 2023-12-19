هزة أرضية بقوة 1.7 درجة تضرب منطقة الحدود التركية السورية

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم منطقة الحدود التركية السورية، على عمق 7 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إلى وقوع بؤرة هزة أرضية بمنطقة الحدود التركية السورية على مسافة 50 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة أنطاكيا جنوب تركيا، وعلى مسافة 21 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من الإسكندرونة.