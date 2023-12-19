خسائر جديدة للاحتلال الإسرائيلي.. مقتل 7 جنود في معارك متفرقة بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، مقتل أربعة من جنوده ووفاة جندي آخر متأثرا بجروحه في غزة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ومساء أمس الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل اثنين من ضباطه في معارك مع عناصر الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أحد القتيلين، قائد فصيلة من القوات الخاصة في لواء «جفعاتي» النقيب يارين جاهالي 22 عاما، والقائد في قوات العمليات الخاصة «ياهالوم» نقيب احتياط، يدعى نتانئيل سيلبيرج «33 عاما».

اعتقالات في صفوف الفلسطينيين

وفجرت قوات الاحتلال منزلا لأسير فلسطيني مكونا من 3 طوابق، في بلدة عقربا جنوب نابلس «شمالا»، عقب اقتحامها البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين، في بلدة عقربا، كما اعتقل جنود الاحتلال شابا فلسطينيا يدعى صائب مرداوي، من بلدة حبلة جنوب قلقيلية أثناء مروره من حاجز عسكري على طريق رام الله، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة، دخول شاحنات محملة بضائع تجارية إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ بدء عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة

مصدر أمريكي: ضرورة عدم توسيع حرب غزة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إنها خطوة أساسية نحو تحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أكد مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، ضرورة عدم توسيع الحرب، مضيفا في تصريح لـ«العربية-الحدث»، إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لعدم تشعب الحرب في غزة ويصل إلى لبنان.

وجاءت تصريحات المصدر الأمريكي، بعدما أكد أرولدو لازارو ساينز، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، المعروفة اختصارا باسم «يونيفيل»، لبعض الصحفيين، أن الوضع في جنوب لبنان متوتر وخطير مع تصاعد الاشتباكات بين «حزب الله» وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الفريق أول تشارلز براون، على الدور الأمريكي المهم في الدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار بغزة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.