عقد لجنة التظلمات لذوي الإعاقة بالسويس للحصول على كارت الخدمة المتكاملة

تشهد مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة، بإشراف الدكتورةأميمة رفعت، وكيل الوزارة، عقد جلسات لجنة التظلمات من القومسيون الطبي لذوي الإعاقة للحصول علي كروت الخدمة المتكاملة من خلال مبادرة «هنوصلك».

10 حملات للتسجيل واستخراج الكروت

وقالت الدكتور أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، في تصريح خاص لـ«الوطن» بأنه جرى عقد لجنة التظلمات من نتيجة القومسيون لذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على كارت الخدمة المتكاملة، التي تم تسجيل طلبات أصحابها من خلال أكثر من 10 حملات بمكاتب التأهيل بعدد من المناطق منها عرب المعمل والجناين والمثلث بالتنسيق مع جمعية صناع الحياة كجمعية متطوعة تم خلالها استخراج الكروت للمستوفية اواقهم وتسجيل التظلمات.

عقد لجنة التظلمات لذوي الإعاقة

وتابعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة السويس جاري عقد لجنة التظلمات من نتيجة القومسيون الطبي داخل مقر قاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية حيث تشكلت لجنة تظلمات من الدكتور يوسف خليفة، مدير المجالس الطبية، الدكتور حازم شوقى استشاري جراحة وهناء محمد، مسئول كارت الخدمات المتكاملة ومدخل بيانات، محمود خيشه مدير مكتب تأهيل الجناين وبحضور، هند أمين مدير ادارة التأهيل.

الوصول لذوي الإعاقة

وأوضحت أن مبادرة «هانوصلك»، مبادرة وزارة التضامن للوصول للمعاقين لمناطق سكنهم للتسجيل علي المنظومة الخاصة بالمبادرة وهي استخراج كروت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة أو تسجيل التظلمات للحالات التي تم رفضها مسبقا من القومسيون الطبي، وذلك من التنسيق مع التأهيل بالمديرية ومكاتب التأهيل بالسويس والجمعيات المتطوعة.