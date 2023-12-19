«الإسكان» تحتفل بانتهاء الهيكل الخرساني لأول برج بـ«داون تاون» في العلمين

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنظيم احتفالية الانتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأول من مشروع مجمع الأبراج «داون تاون» بمدينة العلمين الجديدة، وكذا تنظيم احتفالية ثانية لوضع حجر الأساس للبحيرة الصناعية «كريستال» بمشروع العلمين داون تاون.

وأشار بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، إلى تنظيم الحفلين بحضور يانغ يي، القنصل العام للصين في مصر، وتشانغ ويتساي، ووانغ تشي، مسئولي شركة CSCEC الصينية، المنفذة للمشروعين، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد عمران، والمهندس كمال بهجات، مسئولي الهيئة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة Income، وعمرو شتا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Income، وشريف سالم، شركة بينيكل، وعمرو عبدالسلام، مدير المشروع بشركة دار الهندسة.

وزير الإسكان: تنظيم احتفالية لوضع حجر أساس «بحيرة صناعية»

وَفي بداية الاحتفال الأول بالانتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأول من مشروع مجمع الأبراج «داون تاون» بمدينة العلمين الجديدة، أعرب القنصل العام للصين بمصر يانغ يي: عن تهنئته بالنيابة عن سفارة الصين في مصر والقنصلية العامة بالإسكندرية، بمناسبة الانتهاء بنجاح من الهيكل الخرساني للمبنى D01، حيث تعتبر شركة CSCEC ممثلًا بارزًا للشركات الصينية في مصر، وقدمت مساهمات بارزة في الذكرى العاشرة لمبادرة «الحزام والطريق»، وعملية التعاون بين الصين ومصر، متمنياً أن يستمر بناء هذا المشروع بالشكل الجيد، وسوف يروج المشروع لمدينة العلمين الجديدة في الخارج، ويحكي «القصة الصينية» جيدًا في المستقبل.

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، في كلمته: إنه لشرف عظيم أن أشارك في حفل الانتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأول من مشروع مجمع الأبراج «داون تاون» بمدينة العلمين الجديدة، وأن أشهد تحول المدينة الجديدة من الصحراء إلى أفضل المدن على ساحل البحر المتوسط، معربا عن خالص امتنانه لجميع العاملين في مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وجميع الشركاء، والسفارة الصينية بمصر والقنصلية العامة الصينية في الإسكندرية، وآملا أن تتمكن الصين ومصر من مواصلة السير على طريق التنمية والتعاون، جنبا إلى جنب، ومواصلة التعاون الوثيق مع شركة CSCEC، وبناء مدينة العلمين الجديدة.

وقال تشانغ ويتساي، في كلمته، بالنيابة عن شركة CSCEC، أود أن أعرب عن امتناني لجميع الأطراف في الصين ومصر لدعمهم ومساعدتهم بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة «الحزام والطريق»، وستتخذ شركة CSCEC في مصر هذا الحدث كنقطة لبداية جديدة، وستواصل بذل قصارى جهدها، والعمل معًا لضمان أن يحقق مشروع مدينة العلمين الجديدة أداءً مثاليًا، والمساهمة في تحقيق "رؤية مصر 2030"، وبناء المشروع ليصبح أحد أكبر المشاريع في العالم بين المدن الواقعة على طول ساحل البحر المتوسط.

وأعرب تشي، عن أمله في أن يواصل فريق المشروع متابعة الأعمال الميكانيكية والكهربائية، وأعمال الديكورات بكل حماس ودقة، وخدمة جيدة، والمساهمة في بناء مدينة العلمين الجديدة في مصر.

تحقيق نتائج أكبر في المرحلة الجديدة

وأشاد المهندس عمرو عبد السلام، في كلمته بكفاءة الإدارة وجودة البناء لفريق مشروع قسم D01، متمنياً أن تستمر إدارة المشروع في اعتماد إجراءات صارمة لإدارة السلامة، وتسريع تقدم البناء، وتحقيق نتائج أكبر في المرحلة الجديدة.

وتقدم تسنغ هاو، المسئول عن قسم D01 لمشروع أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة، بالشكر لجميع الأطراف على دعمهم، فيما بعد، موضحا أنه المشروع يتم تنفيذه بطريقة البناء الآمن بشكل عملي، وتعزيز تنفيذ الواجهات الخارجية والأعمال الميكانيكية والكهربائية والتشطيبات بشكل كامل، لتحقيق الأداء المثالي في أسرع وقت ممكن.

وأكمل الضيوف من الصين ومصر بشكل مشترك، صب الخرسانة للمربع الأخير من المبنى السكني D01، والتقطوا صورة جماعية.

الإسكان: مشروع اللاجون سيكون مثالاً آخر للتعاون

وأضاف تشانغ ويتساي، أن مشروع اللاجون، سيكون مثالاً آخر للتعاون في سياق الذكرى العاشرة لمبادرة «الحزام والطريق»، كما يعد إنجازًا مهمًا لبناء مدينة العلمين الجديدة، وتحقيق "رؤية الحكومة المصرية 2030"، نظرًا لكونها قادرة على رؤية الإنجاز الكبير في بناء مدينة العلمين الجديدة، وتصبح مشاركًا مباشرًا في خطة البناء الحديث في مصر، حيث إن شركة CSCEC EGYPT تشعر بعمق، بمهمتها الكبيرة، ومسئوليتها الثقيلة، وتأمل في بذل قصارى جهدها والعمل معًا مع جميع الأطراف.

وأعرب المهندس أحمد إبراهيم، عن تقديره للجودة والكفاءة التي أظهرتها CSCEC في بناء مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، متطلعا إلى أن يمثل مشروع اللاجون جهودًا متواصلة، ويحقق إنجازات جديدة مع التعاون الكامل بين جميع الأطراف لتحقيق أداء جديد عال ومثالي.

وفي نهاية الاحتفال الثاني، شارك جميع الضيوف من الصين ومصر بوضع حجر الأساس لمشروع داون تاون لاجون، والتقطوا صورة جماعية بعد الحفل.

جدير بالذكر أن منطقة الداون تاون بالعلمين الجديدة تضم 1 برج أيقوني بارتفاع 250 مترا، وعدد 4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر، وبينها بحيرة صناعية كريستال لاجون بها خدمات سياحية.