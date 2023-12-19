1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف لجهودهم في الإعداد للامتحانات

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارا بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، لجهودهم المبذولة أثناء الفصل الدراسي الأول والإعداد للامتحانات للعام الجامعي 2023 /2024.

التيسير على العاملين بجامعة بني سويف

وأوضح رئيس جامعة بني سويف خلال تصريحات صحفية، أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

اجتماع الطباعة والنشر وتطوير البرمجيات

في سياق آخر ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز الطباعة والنشر ، واللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات، لاستعراض تقرير عن مجمل أعمال المركز خلال العام الجاري، وكذلك مناقشة توفير احتياجات المركز من شراء بعض المستلزمات الخاصة بالطباعة وصيانة المكينات.