حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة أجا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق المدينة شاملة القرى والعزب والوحدات المحلية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية، وإزالة كل المخالفات في المهد، ومصادرة مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

حملات مكبرة ومكثفة في الدقهلية

وقال حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، في بيان، إنه تم شن حملات مكبرة ومكثفة منذ الصباح الباكر في عدد من قرى المدينة والتي إسفرت عن إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في نطاق المدينة، وتم إزالة الأبنية المخالفة وهدمها في المهد ومصادرة جميع مواد البناء.

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

وأكد رئيس مجلس مدينة أجا، ضرورة التصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف بكافة أنواعها وأشكالها بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ورصد حالات البناء المخالف وأهمية المتابعة الدورية بصفة مستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية وإعادة زراعة الأراضي التي جرى تبويرها من قبل المخالف، ومتابعة المخالفات أولا بأول.