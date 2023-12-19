ناعومي واتس تنضم إلى فريق عمل فيلم «Emmanuelle»

شاركت النجمة ناعومي واتس، في فريق عمل فيلم «Emmanuelle» لمخرجة الأفلام الفرنسية أودري ديوان، ويعتبر الفيلم هو العمل الثاني منذ آخر أفلامها «Happening» الصادر عام 2021، وحصل على جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسا السينمائي، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

الفيلم مستوحى من رواية إيمانويل أرسان ويستند إلى سيناريو شارك في تطويره ديوان وريبيكا زلوتوفسكي، تم تحويله سابقًا إلى فيلم يحمل نفس الاسم عام 1974، من إخراج جاست جاكين وبطولة سيلفيا كريستل، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

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تفاصيل فيلم «Emmanuelle»

وكانت ناعومي واتس نشرت صورة تجمعها بشريكتها في بطولة فيلم «Emmanuelle» الممثلة الفرنسية نويمي ميرلانت التب تقوم بدور البطولة في الفيلم، عبر حسابها على «إنستجرام»، ويضم الفيلم في بطولته كلا من ويل شارب، وجيمي كامبل باور، وتشاتشا هوانج بالإضافة إلى وأنتوني وونج.

ومن المقرر، طرح الفيلم في دور العرض السينمائي خلال عام 2024، حيث أعلنت المخرجة أودري ديوان انتهائها من تصوير الفيلم، حيث نشرت صورة من أحد مشاهد الفيلم عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «انتهى تصوير الفيلم للتو، هذه هي الصورة الأولى التي أردت مشاركتها العظيمة نويمي ميرلانت تلعب دور إيمانويل».