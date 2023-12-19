أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة في المنزل خلف إمام المسجد

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال متصلة تدعى زهرة، حول حكم الصلاة من المنزل خلف الإمام في المسجد المجاور في صلوات الجمعة والأعياد أو صلاة الجماعة؟.

وأضاف «عبدالسميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «السادة الشافعية يشترطون أن المسافة التي بين المصلي وبين آخر الصفوف التي تراها أن تكون 300 ذراع، يعني لو المسافة أقل من 13 مترا، يبقى هنا يجوز أن تقتدي به».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «السادة الحنابلة اشترطوا سماع صوت الإمام فقط، فالجمعة لا يشترط أن تحرص على صلاة الجمعة، لو تبعتها تأخذ ثوابا، لكن صلاة الجمعة للرجال فقط، والنساء تصلي ظهرا، فهنا يجب أن تتحقق هذه الشروط لكي تصلي خلف الإمام الموجود في المسجد المجاور لبيتها».