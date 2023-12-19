«أزهرية السويس» تشدد على 11 إجراء خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول

شهدت منطقة السويس الأزهرية 11 إجراء، وجهها الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة السويس الأزهرية، لشيوخ المعاهد والمسؤولين بالمنطقة لاتباع تنفيذها، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تطبيق تعليمات الامتحانات

وشدد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة السويس الأزهرية، على الحاضرين ضرورة تطبيق تعليمات الامتحانات والتي تضمنت ما يلي:

- الانتهاء من تشكيل الكنترول بكل معهد بعد عمل اجتماع لشيخ المعهد مع جميع العاملين.

- توفير جميع احتياجات المعاهد من أوراق وأدوات كتابية خلال فترة الامتحانات.

- الاهتمام بنظافة المعاهد بشكل يومي حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

- الانتهاء من تشكيل مراكز التصحيح لجميع المواد الدراسية.

- تشكيل لجان متابعة من الموجهين لجميع اللجان ومراكز التصحيح.

- تواجد الموجه المتابع باللجنة قبل بدء الإمتحان بوقت كافٍ، والبقاء بالمعهد حتى الانتهاء من الامتحان وتسليم أوراق الإجابة إلى الكنترول.

- التأكد من استلام مظاريف الأسئلة الصحيحة الخاصة بالمعهد والمادة، ومطابقة لجدول الامتحانات.

- الاتصال بغرفة العمليات بالمنطقة عند حدوث أي مشكلة بأي لجنة أثناء الامتحان.

- وجود الزائرة الصحية بالمعهد أثناء الإمتحان.

- عدم الإفصاح عن أي نتائج أو بيانات من العاملين بالمعاهد.

- لا يتم رصد النتائج واعتمادها إلا بعد مراجعة الموجهين.

اجتماع بشيوخ المعاهد والمسؤولين

وكان الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، قد عقد اجتماعا بحضور آيات محمد حسن مدير عام العلوم الثقافية، وشيوخ معاهد منطقة السويس الأزهرية لجميع المراحل الدراسية، لمناقشة سير العمل خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتعليمات الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وبحضور الشيخ خالد أبو العلا، مدير الإدارة التعليمية، ومديري المراحل الدراسية، ومديري الإدارات بمنطقة السويس الأزهرية.

وعبر فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، الاجتماع عن شكره للجميع على مجهودهم في الفصل الدراسي الأول في المجالات المختلفة، موجها التهنئة إلى المعاهد الفائزة بالمراكز الأولى في مسابقة أوائل الطلاب، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق بإذن الله تعالى.