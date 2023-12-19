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جولات مكثفة لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار في أسواق مغاغة بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
09:15 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
حملات تموينية في مركز مغاغة

حملات تموينية في مركز مغاغة

أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا، تكثيف الجولات الميدانية لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

المرور على بعض المحال التجارية

وخلال جولة ميدانية اليوم الثلاثاء، قام الدكتور عصام محمود، نائب رئيس مركز مغاغة، بالمرور على بعض المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينة، للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة على السلع المعروضة.

وأكد رئيس مركز مغاغة ضرورة الالتزام بتطبيق المبادرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيرا إلى أن الحملات ستستمر على مدار اليوم في جميع أنحاء المركز، لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة إلى المواطنين.

تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

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بقلم اسلام فهمي