ضبط 49 مخالفة في حملات تموينية على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام مديرية التموين بالدقهلية، بعمل حملات تموينية على الأسواق والمخابز، وتمكنت من ضبط 34 مخالفة تموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات على المنشآت التموينية

وأشار «دايرة»، في بيان، إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم العديد من الحملات الرقابية على مخابز وأسواق نبروه بمركز المنصورة والمطرية.

ضبط مخالفات وتحرير محاضر

وأكد أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير المحاضر التالية:

- محضر تجميع بطاقات بعدد (34 بطاقة)

- 4 محاضر عدم إعطاء بون صرف.

- محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 3 محاضر توقف عن الإنتاج.

- 4 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 18 جوالا.

- 16 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 14 محضر نقص وزن.

- 2 محضر سلع مجهولة المصدر.

- 2 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية تاجر تمويني.