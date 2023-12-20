تسليم إنذارات للمتأخرين عن سداد مستحقات الدولة ببورسعيد 

واصلت فرق العمل الميدانية المُشكّلة من رؤساء إدارات حي المناخ والعرب بمحافظة بورسعيد، اليوم، تسليم إنذارات تنبيه على المتأخرين عن سداد مستحقات الدولة في عدد من المناطق، وأوضحت لمياء الجيار رئيس حي المناخ، أن فرق العمل الميدانية واصلت عملها بمنطقتي الحرية الكبيرة والسيدة زينب بنطاق الحي، لتنبيه المخالفين تفادياً لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تفادي الإجراءات القانونية

وأكدت رئيس حي المناخ أن حملات تسليم الإنذارات جاءت لمساعدة المواطنين على معرفة ما عليهم من متأخرات مستحقة، مناشدةً إياهم بضرورة السداد لتفادي الإجراءات القانونية المتخذة في حالة تأخر السداد.

توزيع الإنذارات على المخالفين

على جانب آخر، أعلن المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب استمرار الحملات المكثفة لرصد وإزالة المخالفات البيئية وتوزيع الإنذارات على المخالفين والمتأخرين في سداد المديونيات التي تمثل حق الدولة بنطاق الحي.

وقال رئيس حي العرب إنه تابع استمرار الحملات المكثفة لرصد وإزالة المخالفات البيئية بنطاق الحي وتوجيه إنذارات للمخالفين والمتأخرين في سداد مديونيات النظافة التي تمثل حق الدولة بنطاق الحي حيث قامت إدارة شئون البيئة بالتفتيش البيئي والتنبيه والإنذار على جميع المواطنين أصحاب محلات الخردة للتوجه إلى ديوان حي العرب لسداد رسوم النظافة المستحقة عليهم والالتزام بالقوانين، وإلا سوف تتخذ الإجراءات القانونية للمخالفين بنطاق الحي.

وشدد رئيس حي العرب على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وإزالة كافة المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها، للحفاظ على حق الدولة وعلى الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لكافة مناطق الحي