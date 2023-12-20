أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بمدارس الفكرية، التربية الخاصة 2024 بمحافظة الإسكندرية، للفصل الدراسي الأول، الصف الرابع والخامس والسادس «الفكرية،تربية خاصة»، مشيرة إلى أن الامتحانات تستمر لمدة ثلاثة أيام متصلة، تبدأ الثلاثاء 2 يناير 2024، وحتى الخميس 4 يناير.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية «الفكرية» 2024 بالإسكندرية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي «الفكرية، تربية خاصة» 2024 بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية، حسبما أعلنته مديرية تعليم الإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات.

وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحا بالشكل التالي:

- الثلاثاء 2024/1/2: اللغة العربية، التربية الدينية.

- الأربعاء 3 يناير: الرياضيات

- الخميس 4 يناير: العلوم، الدراسات