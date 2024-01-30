رسوم ترخيص السيارات المستعملة.. وفقا للسعة اللترية

يحرص العديد من قائدي المركبات خاصة القديمة أو المستعملة، على الاهتمام بمعرفة رسوم ترخيص السيارات المستعملة، وذلك في الإدارة العامة للمرور، حيث يختلف ترخيص السيارات وفقا لعمرها، لذا تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، كل ما يتعلق بترخيص المركبات في الإدارة العامة للمرور، وفقا لقانون المرور الجديد، والأروراق والمستندات المطلوبة لكل نوع من المركبات، ومنها رسوم ترخيص السيارات المستعملة.

رسوم ترخيص السيارات المستعملة

حدد قانون المرور الجديد عددا من الشروط والموصفات والرسوم لترخيص السيارات المستعملة، حيث إنها تختلف عن رسوم ترخيص السيارات الحديثة، وقد جاءت الرسوم كالتالي:-

- السيارات المستعملة ذات سعة لترية أقل من 1030 ملليلترا، تكلفة رسومها إلى 250 جنيها.

- السيارات المستعملة ذات سعة لترية 1030 ملليلترا، تصل التكلفة إلى 350 جنيها.

- السيارات المستعملة ذات سعة لترية أقل من 1630 ملليلترا، تصل التكلفة إلى مبلغ 750 جنيها.

- السيارات المستعملة ذات سعة لترية أكثر من 1630 ملليلترا، تصل التكلفة إلى مبلغ إلى 3000 جنيه، والحد أدني 800 جنيه، مع تخفيض 10% سنويًا.

شروط ترخيص السيارة المستعملة

- التأمين على المركبة من الحوادث التي تنتج عن الطريق وما يترتب عليها من أضرار.

- سداد رسوم الضرائب أيضًا.

- تركيب GPS.

- يتوفر بالمركبة شروط الأمن والمتانة المطلوبة.

- تحويل السيارة التي تعمل بالبنزين إلى الغاز.

- توفير شهادة تثبت ذلك.

- توفير طفاية الحريق وعلبة الإسعافات الأولية.

أوراق استخراج رخصة سيارة أول مرة

- أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من البائع.

- إذا كانت المركبة المراد استخراج رخصة «صناعة محلية» يجب إحضار مستند يثبت موافقة هيئة التنمية الصناعية.

- أما إذا كانت المركبة مستوردة من الخارج، فيجب تقديم شهادة بيانات من أصل الإفراج الجمركي، على أن يكون موجه لوحدة تراخيص.

- استعلام أمنى من وحدة البحث الجنائي.

شروط استخراج رخصة سيارة

- سداد رسوم التأمين الإجباري باسم مالك السيارة بمدة الترخيص المطلوبة.

- سداد الضرائب والرسوم وفقا للسعة اللترية لكل سيارة.

- تحقق شروط الأمن والأمان في المركبة المطلوب ترخيصها.

تكلفة ترخيص السيارة لمدة 3 سنوات

- المركبة الأكثر من 1030 إلى 1330 سي سي تقدر قيمة الضربية بـ 675 جنيه.

- المركبة من 1330 إلى 1630 سي سي تقدر قيمة الضريبة 1050 جنيها.

- السيارة من 1330 إلى 1630 سي سي، تُقدر قيمة الضريبة بـ2250 جنيها.

- السيارة من 1630 إلى 2030 سي سي تقدر قيمة الضريبة 9000 جنيه.

- السيارة التي تتعدى 2030 سي سي، تُقدر قيمة الضريبة بـ 2.5% من قيمة السيارة عن كل سنة للتجديد كالتالي:

1- رسم تأمين إجباري 900 جنيه لمدة 3 سنوات.

2- رسوم إنشاء منظومة النقل من 180 إلى 1050 جنيها، وفقا للسعة اللترية لكل مركبة.

3- رسم الملصق الإلكتروني بـ750 جنيها.

4- قيمة طفاية الحريق نحو 450 جنيها.

5- شراء حقيبة إسعافات أولية والمثلث العاكس بـ250 جنيها.

6- دفع 400 جنيه قيمة رسم لتسجيل البيانات الخاصة بصاحب المركبة على الجهاز.

رسوم ترخيص سيارة جديدة

-750 جنيها ضريبة عن كل عام، ووفقا للسعة اللترية الخاصة بمحرك السيارة.

- 300 جنيه بولصية تأمين إجباري، وذلك عن كل عام.

- الملصق الإلكتروني واللوحات المعدنية بـ225 جنيها.

- رسوم منظومة النقل الذكي بين 60 و350 جنيها عن كل عام.

- طفاية الحريق نحو 450 جنيها.

- حقيبة إسعافات أولية نحو 250 جنيها.

أعرف الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة سيارة

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- نموذج من المرور كطلب تجديد رخصة السيارة الملاكي.

3- دفع قيمة التأمين الإجباري .

4- شراء ملف خاص بالتجديد حسب مدة الترخيص.

5- سداد قيمة الضرائب والرسوم.

6- تحقيق الأمن والمتانة

7- شراء مثلث عاكس للضوء وحقيبة إسعافات أولية، وطفاية الحريق.