توقعات مزعومة لـ«نوستراداموس» عن 2024.. ماذا قال؟

تنبؤات العالم الفرنسي الشهير نوستراداموس تشغل بال الكثيرين في دول العالم، ومع اقتراب انتهاء العام، نشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، تقريرا جديدا حول ما سيحدث في عام 2024، وفق تنبؤاته.

وحسبما ورد في سلسلة التنبؤات في كتابه «1555 Les Prophéties»، قدّم نوستراداموس تنبؤات عديدة حول المستقبل، على الرغم من أن معظمها منفتح على العديد من التفسيرات.

ورغم أن عالم التنبؤات الشهير توفي عام 1566، إلا أن لديه سلسلة تنبؤات لكل عام من الأعوام أدرجها في كتابه Les Propheties والذي حظي بشعبية كبيرة، خاصة بعد توقعه موعد الحرب العالمية الثانية، وفق الصحيفة.

كارثة مناخية تهدد العالم

«نوستراداموس» تنبأ منذ قرون مضت أن هناك كارثة مناخية جديدة ستهدد العالم، خاصة بعدما واجه أزمة مناخية في 2023، حيث شهد عددا من الكوارث الطبيعية المدمرة، لكن العالم الفرنسي حذر من أن الأمور ستزداد سوءا بشكل ملحوظ.

أحد نصوص «نوستراداموس»، قالت إن «الأرض الجافة ستصبح أكثر جفافا، وستكون هناك فيضانات عظيمة، فضلا عن حدوث مجاعة كبيرة جدا بسبب موجة ملوثة»، وهو ما اعتبره البعض أنه يعني أن تسونامي سيضرب الزراعة ما يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق.

حرب في الصين

العالم الفرنسي الشهير نوستراداموس، أكد أن تنبؤاته مجرد تفسيرات لنصوص «مجموعة من القصائد» كتبها في كتابه الصادر عام 1555 بعنوان «قرون - Centuries»، وقال إن 2024 سيكون عاما مليئا بالإثارة، وفق رؤية «القتال والمعركة البحرية»: «سوف يصبح الخصم الأحمر شاحبا من الخوف، ما يضع المحيط العظيم في حالة من الرهبة».

بعض المفسرين فسروا هذه النبوءة على أنه يمكن أن تكون هناك مواجهة محتملة في البحر الأحمر مع الصين، بينما وسّع آخرون تفسيراتهم للإشارة إلى أن الناتو يمكن أن يتدخل.

تجليس بابا جديد

ووفق تنبؤات العالم نوستراداموس، سيكون هناك بابا جديد داخل الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عاني البابا فرنسيس مؤخرا من سلسلة من المشاكل الصحية، حيث كتب: «من خلال وفاة الحبر الأعظم المتقدم في السن، سيتم انتخاب روماني في سن جيدة».

عرش الملك تشارلز

زعم نوستراداموس في إشعاره «ملك الجزر»، أن عرش الملك تشارلز مهدد بالخطر، وسيتم طرده بالقوة بسبب الهجمات المستمرة عليه وعلى زوجته الثانية.