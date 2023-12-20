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بشرى سارة لغير الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم.. فرصة جديدة للقبول

كتب:

إلهام الكردوسي
11:14 ص | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

منحت وزارة التربية والتعليم فرصة جديدة للمعلمين غير الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم، إذ من المقرر أن تتواصل معهم لإجراء اجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه.

إجراء جديد للمعلمين غير الناجحين

وتستعد حاليا وزارة التعليم لاستقبال التماسات المعلمين غير الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم، بالنسبة للذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات بالمسابقة، إذ يجرى تقديم الالتماس عبر الموقع الرسمي للوزارة، من أجل منحهم فرصة بديلة لاجتياز الاختبارات التي لم يجتازوا فيها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الإجراءات الخاصة بمسابقة الـ30 الف معلم الدفعة الأولى تمت وفق الضوابط القانونية، وبشفافية ونزاهة عالية، وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، ووفقا لتوجيهات وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، من المقرر وضع الضوابط المعلنة لتوزيع المعلمين الجدد، وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.

ووجه بالمتابعة المستمرة لمديري المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»، وتقديم سبل الدعم لهم في ونقل الخبرات إليهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي