تحصين 105 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف

أعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، تحصين نحو 105 آلاف و604 رؤوس ماشية، ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية بوزارة الزراعة.

تحصين الثروة الحيوانية ببني سويف

وقال الدكتور أحمد عبد العليم مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، تواصل فعاليات الحملة القومية تحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري في بني سويف، ضمن خطة الهيئة لإجراء أعمال التحصين بجميع أنحاء المحافظة.

تحصين 105 آلاف رأس ماشية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها، وصل إلى 105 آلاف و604 رؤوس ماشية، و93 ألف و403 رؤوس من الأبقار، و10 آلاف و853 رأسًا من الجاموس، و1348 رأس من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي وحتى اليوم.

استعدادات مديرية الطب البيطري لتنفيذ الحملة

يذكر أن مديرية الطب البيطري في بني سويف، استعدت لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.