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تكريم «المتحدة» في مؤتمر «إعلام CIC»

كتب:

أحمد أبوضيف
12:00 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الشركة المتحدة - أرشيفية

الشركة المتحدة - أرشيفية

كرّم الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة معاهد CIC، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمنحها درع المعاهد لدورها الفعال في قطاع الخدمات الإعلامية، كما كرم القاضي، الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لدوره الفعال في قطاع التلفزيون واللإعلام و الصحافة، والكاتب الصحفي أكرم القصاص.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر إعلام CIC لمناقشة «التحديات والإشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة»، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور حسام صالح، الرئيس التنفيذي لأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.