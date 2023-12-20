تكريم «المتحدة» في مؤتمر «إعلام CIC»

كرّم الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة معاهد CIC، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمنحها درع المعاهد لدورها الفعال في قطاع الخدمات الإعلامية، كما كرم القاضي، الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لدوره الفعال في قطاع التلفزيون واللإعلام و الصحافة، والكاتب الصحفي أكرم القصاص.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر إعلام CIC لمناقشة «التحديات والإشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة»، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور حسام صالح، الرئيس التنفيذي لأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.