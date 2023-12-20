أستاذ علاقات دولية: ما يحدث في غزة تداعياته ستكون كبيرة على دول العالم

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إنَّ ما يحدث في غزة ستكون تداعياته كبيرة على جميع دول العالم، لأنّ ما يحدث في قطاع غزة وسط التخاذل المخزي من المجتمع الدولي سيؤدي بما لا يدع مجال للشك إلى ارتدادات عكسية وبالأخص على الغرب والإدارة الامريكية التي تتحمل المسؤولية في استمرار العدوان الغاشم على غزة.

نرى إبادة جماعية

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أكثر من 75 عامًا أطلقت يد إسرائيل العمل على كل ما لا يمت للإنسانية بصلة، وعلى كل ما لا يمت للتضامن الإنساني وحقوق الإنسان بأي صلة، مشيرًا إلى أننا نرى إبادة جماعية بأكملها، وهناك أسر قوامها 40 شخصًا اختفت تمامًا من السجلات المدنية ولم يصبح لها أي وجود.

رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أنَّ العالم بأكمله يتجه إلى النظرية المصرية بحل الدولتين والتحرك بكل قوة إلى العمل على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وليس قطاع غزة فقط.