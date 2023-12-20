ماليزيا تمنع السفن الإسرائيلية من الرسو في موانيها بسبب العدوان على غزة

قررت الحكومة الماليزية، اليوم الأربعاء، منع السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي من الرسوّ في موانيها، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

منع تحميل أي بضائع لأي سفينة متجهة لاسرائيل

وذكر بيان صادر عن الحكومة الماليزية، أنها فرضت أيضًا على أي سفينة متجهة إلى إسرائيل منع تحميل البضائع في الموانئ الماليزية. كما تُمنع بموجب القرار شركة الشحن الإسرائيلية من الرسوّ في أي ميناء ماليزي.

وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد أوضح أن هذا المنع هو رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي بالمجازر الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين في إشارة إلى حربها المستمرة على قطاع غزة.

ارتفاع الشهداء لـ19650 في حصيلة غير نهائية

من ناحية أخرى، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 19650 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 52600 جريح، والآلاف من المفقودين، أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية.

كما شرد الاحتلال بسبب عدوانه على الشعب الفلسطيني 1.9 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة ودمروا البنية التحتية لقطاع غزة بالكامل، بالإضافة لاستهداف الصحفيين وقتل 94 صحفيًا حتى الآن.