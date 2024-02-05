الاستعلام عن قضية بالرقم القومي.. اعرف الخطوات ومتى يتم عدم السماح؟

الاستعلام عن قضية بالرقم القومي، من بين الأمور التي تشغل شريحة كبيرة من المواطنين، لمتابعة القضايا الخاصة بهم، وبدلا من الذهاب لمقار المحاكم يمكن فعل ذلك بطرق بسيطة وأنت في منزلك، وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة العدل المعد خصيصًا لهذه الأمور حيث يتيح الموقع الإلكتروني الحصول على العديد من الخدمات للتيسير على المواطنين في كل وقت ومكان.

وأوضح موقع وزارة العدل الإلكتروني، كيفية الاستعلام عن حكم قضائي بالرقم القومي، لذا تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، كيفية فعل ذلك.

الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن قضية بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العدل من خلال الضغط هنا.

الخطوة الثانية: الضغط على كلمة «القضاة».

الخطوة الثالثة: الضغط على خانة مواقع المحاكم لملء بعض البيانات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: اختيار التصنيف سواء محاكم اقتصادية أم استئناف أم ابتدائية.

الخطوة الخامسة: اختبار المدينة التابع لها الشخص الذي يريد معرفة القضية.

الخطوة السادسة: اختيار المحكمة ثم المحكمة الجزئية.

الخطوة السابعة: الضغط على عرض.

الخطوة الثامنة: كتابة الرقم القومي.

التاسعة: تقديم الطلب، ثم سيظهر كل البيانات الخاصة بالقضية.

عن طريق تطبيق وزارة العدل على الهواتف الذكية

حمل تطبيق وزارة العدل على هاتفك الذكي من خلال جوجل بلاي.

افتح التطبيق واضغط على أيقونة الأحكام القضائية.

اختر خدمة استعلام عن القضايا.

حدد درجة الدعوى (جزئي، ابتدائي، استئناف، نقض).

حدد المحكمة التي يتم نظر القضية أمامها.

حدد نوع القضية، والعام الذي تم رفع القضية خلاله.

اضغط على زر البحث.

المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

عند الاستعلام عن قضية بالرقم القومي، يتم الحصول على المعلومات التالية:

رقم الدعوى.

اسم المحكمة التي يتم نظر القضية أمامها.

نوع القضية.

تاريخ رفع الدعوى.

تاريخ الجلسات القادمة.

القرارات الصادرة في القضية.

الشروط المطلوبة للاستعلام عن قضية بالرقم القومي

لكي تتمكن من الاستعلام عن قضية بالرقم القومي، يجب أن تتوفر لديك الشروط التالية:

أن تكون القضية مسجلة في إحدى المحاكم المصرية.

أن يكون لك مصلحة في معرفة سير القضية.

الحالات التي لا يمكن فيها الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

هناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها الاستعلام عن قضية بالرقم القومي، ومنها:

القضايا التي لم يتم تسجيلها في المحاكم المصرية.

القضايا التي لا تزال سرية.

القضايا التي تم الحكم فيها نهائيًا.

أهمية الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

يُعد الاستعلام عن قضية بالرقم القومي من الأمور المهمة التي تساهم في معرفة سير القضية، ومتابعة الإجراءات التي تتم فيها، كما أنه يساعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

خدمات وزارة العدل الإلكترونية

ومن أجل التسهيل على المواطنين أتاحت وزارة العدل، العديد من الخدمات في القضايا بشكل إلكتروني، في ضوء التطور التكنولوجي، وقد جاءت كما يلي:

1- خدمة الاستعلام عن رول الجلسات

2- الاستعلام عن موقف الدعوى

3- الاستعلام عن رول دعوى

4- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

ويمكن الاستفادة من الخدمات المختلفة من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي من خلال الضغط هنا وإدخال البيانات المطلوبة.

تطبيق الاستعلام عن القضايا

ويمكن للراغبين في معرفة تفاصيل القضايا أو الدعوات، استخدام تطبيق الاستعلام عن القضايا والدعاوى القضائية، حيث يتاح لأي مواطن من خلال هذا التطبيق معرفة كافة القضايا المسجلة ضده كاملة البيانات حيث تضم رقم الدعوى، واسم المحكمة، وتاريخ الجلسة، ونوع الطرف سواء كان شاكيا أو مشكو في حقه.

ويمكن تحميل تطبيق الاستعلام عن القضايا على الهاتف من خلال متجر «جوجل بلاي».

استعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل

- الدخول على تطبيق وزارة العدل

- الضغط على الاستعلام عن موقف الدعوى.

- اختيار«بدء الخدمة».

- تحديد الدرجة نقض أو استئناف أو كلي أو ابتدائي.

- تحديد المحكمة والمحافظة.

- اختيار نوع الدعوى.

- تسجيل رقم الدعوى.

- تحديد سنة رفع الدعوى.

- الضغط على بحث.