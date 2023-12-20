«الشباب والرياضة» بالقليوبية تنظم يوما مفتوحا للتوظيف

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال إدارة الشباب، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وشركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر في مجال التوظيف، يومًا مفتوحًا للتوظيف لشركة سبينس، إحدى شركات السوبر ماركت الكبرى، بمركز شباب منطى بإدارة شبرا الخيمة.

وتضمنت فعاليات اليوم المفتوح، إجراء مقابلات شخصية للباحثين عن عمل المتقدمين للوظيفة، بإجمالي عدد 84 شابًا وفتاة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار خلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الدور الخدمي لوزارة الشباب والرياضة، والتصدي لظاهرة البطالة، وذلك بضم شباب فعال للاستفادة بقدراته في مجال العمل كـ"مسئول تمويل"، والتي تناسب إعمار وقدرات الشباب الطامح في الحصول على وظيفة.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان له، مدى أهمية فعاليات الملتقى لما يقدمه من فرص عمل حقيقة للشباب، لتحجيم نسبة البطالة، وانتعاش الاقتصاد الوطني بزيادة دائرة الإنتاج، والتي تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على كيان الأسرة، وعدم اللجوء إلى الحصول على فرصة عمل بالبلدان المجاورة سواء العربية أو الأجنبية.

وأشار إلى أن ما تقدمه وزارة الشباب والرياضة برؤية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تنمية قطاع الشباب، وتقديم كافة السبل وأفضلها لاستثمار في مستقبل الوطن، والمساهمة في الحفاظ على أمن الدولة.