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شيماء المغربي تطرح أغنية «لأني معاك».. (فيديو)

كتب:

أحمد حسين صوان
06:10 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
شيماء مغربي

شيماء مغربي

تعيش المطربة الشابة شيماء مغربي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، إذ طرحت أغنية جديدة بعنوان «لأني معاك»، مساء اليوم، وذلك عبر «يوتيوب»، ومنصة ساوند كلاود.

أغنية «لأني معاك» لـ شيماء مغربي، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب إخراج رودينا حاطوم.

وتناول الكليب موضوع العلاقة العاطفية بين شابة، وشاب من الصم والبكم، ويتواصلان بلغة الإشارة، ولم تمنع هذه الحالة حبهما.

وتقول كلمات الأغنية: «لأني معاك بعيش أجمل سنين عمري.. وأنا وياك ما صدق قلبي إنه خلاص.. حبيبي لقاك تقرب لي تطمني وتدي أمان.. وتلمسني وتيجي عينك في عيني قوام.. تحسسني براحة وإيدي كده في إيدك تونسني وقلبي اللي بتسكن فيه بتاخده كمان».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.